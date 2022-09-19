Вице-премьер Спыну: Молдавия не сможет закупать газ у «Газпрома» на кредит от ЕБРР

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РИА «Новости»/Depositphotos

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил в эфире телеканала Jurnal, что страна не сможет закупать газ у «Газпрома» для пополнения резервов на средства от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В июле правительство Молдавии и ЕБРР заключили соглашение на предоставление стране кредита в размере 300 млн евро. Средства будут перечислены траншами по 100 и 200 млн евро. Деньги должны быть использованы для создания стратегических запасов природного газа и диверсификации источников его поставок.

«Были предварительно отобраны семь компаний, у которых мы можем закупить газ, «Газпром» в этот список не входит. Потратить эти деньги мы можем только на газ», — поделился Спыну.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявляла, что в случае, если российская государственная энергетическая компания «Газпром» прекратит подачу газа в Молдавию, Кишиневу придется закупать его у других поставщиков, и в этом случае Приднестровью придется внести аванс.

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