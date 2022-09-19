FT: Нигерия перестала получать выгоду от продажи нефти из-за нехватки долларов

Нигерия, считающаяся одним из крупнейших нефтяных экспортеров в мире, столкнулась с кризисной ситуацией в экономике. Стране не хватает долларов, а фактор «массового воровства» только усугубил проблемы африканского государства, сообщает Financial Times.

«С начала года золотовалютные резервы Нигерии сократились на 5%, до $38 млрд. Ограничения на закупку долларов и образовавшийся дефицит привели к появлению черного валютного рынка. Если по официальному курсу $1 стоит 420 найр, то на черном рынке — 700 найр», — говорится в материале.

В результате усиления уровня коррупции в стране Нигерия, занимающая десятое место среди мировых экспортеров нефти, больше не может наращивать добычу этого сырья. Африканское государство отправляет на вывоз чуть больше половины от установленной квоты ОПЕК — 1,1 млн баррелей в сутки вместо требуемых 1,8 млн.

В то же время нехватка долларов в стране уже привела к ряду проблем при взаимодействии с зарубежными компаниями, утверждает FT.

«Эмиратская авиакомпания Emirates пригрозила приостановить свои полеты в столицу Нигерии Лагос после того, как эта авиакомпания смогла получить за свои операции в стране вместо положенных $464 млн лишь $265 млн, которые ей специальным указом выделил ЦБ Нигерии», — сообщается в статье.

Несмотря на все сложности, происходящие в экономике Нигерии, государственный министр нефти африканской страны Тимипре Силва заявил о планах нарастить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу к предстоящей зиме. По его словам, для реализации этой цели необходимо повысить уровень безопасности на месторождениях и инфраструктуре Нигерии.