Минприроды: запасы газа в России сократились на 6,3% в годовом выражении в 2021 году

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Kacper Pempel/Reuters

В 2021 году объемы запасов газа в России резко сократились на 6,3% в годовом выражении, до 44,5 трлн кубометров. Информация об этом содержится в проекте Госдоклада Минприроды о состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2021 году.

По данным ведомства, в России также уменьшились запасы угля на 0,11% (274,8 млн тонн) и урана на 0,41% (707,7 тыс. тонн). Сократились и объемы разведанных запасов железной руды, свинца, цинка, бокситов и олова.

Как отмечает Минприроды, по сравнению с 2012 годом в 2021-м отрицательная динамика наблюдалась по большинству видов топливно-энергетических ресурсов — от -0,04% до -9,37%.

При этом запасы нефти в 2021 году выросли на 0,11%, до 19,03 млрд тонн, меди — на 4,8%, сурьмы — на 4,13%, вольфрама — на 0,36%, серебра — 0,73% а золота — на 1,31%.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов сообщал о предложении ведомства ввести понижающий коэффициент НДПИ для стратегических полезных ископаемых.

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