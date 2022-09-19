В Турции заявили о намерении окончить строительство газопровода в Черном море до конца года

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Газпром

Турция собирается до конца года завершить строительство участка газопровода, соединяющего месторождения природного газа в Черном море и производственные площадки на суше. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, передает Yeni Safak.

«Всего будут проложены три трубы. Наша цель заключается в том, чтобы достроить все три линии к концу года», — отметил Донмез.

Он добавил, что основные работы по строительству газопровода уже завершены. Магистральный трубопровод будет готов уже к концу сентября.

В публикации добавили, что в планах с месторождения Сакарья будет добываться 10 млн кубометров газа в сутки на начальном этапе (от 3,4 до 4 млрд за год). При этом к 2028 году ежедневный объем добычи должен вырасти до 40 млн кубометров, что сопоставимо с 15 млрд кубометров в год.

17 сентября газета The Frontier Post писала, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита ШОС в Самарканде договорились о сотрудничестве по теме строительства газопровода из России в исламскую республику. По данным издания, лидеры «пришли к соглашению о развитии двухсторонней торговли и реализации крупномасштабных проектов, в том числе ориентированных на поставку газа».

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