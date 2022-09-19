Мантуров: прогноз объема параллельного импорта в 2022 году в РФ вырос до $20 млрд

Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия» сообщил, что прогноз по объему параллельного импорта в Россию за 2022 год вырос с $16 млрд до не менее $20 млрд.

«По данным ФТС России, за три с половиной месяца работы механизма (с 17 мая) было ввезено товаров почти на $9,4 млрд (только за август $3,1 млрд). Поэтому мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее $20 млрд», — сказал министр.

В середине августа глава Минпромторга озвучивал прогноз о $16 млрд по итогам этого года.

7 сентября Денис Мантуров заявил, что механизм параллельного импорта будет продлен на следующий год.

В начале мая российский Минпромторг опубликовал перечень из более 50 категорий товаров, которые доступны для параллельного импорта.