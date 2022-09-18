Bloomberg: запасы кофе в Бразилии через полгода приблизятся к рекордно низкому уровню

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Запасы кофе в крупнейшей стране-производителе кофе в мире — Бразилии — через полгода опустятся до рекордно низкого уровня. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на заявление президента бразильского Национального совета по кофе Сайласа Бразилейро.

По его прогнозу, запасы кофе в республике к марту опустятся до 7 млн мешков, тогда как комфортным уровнем аналитики считают запасы в размере 9-12 млн мешков весом по 60 кг каждый.

По словам члена правления группы экспортеров Cecafe Нельсона Карвальяйша, запасы кофе в стране настолько малы, что даже если в следующем году будет хороший урожай, Бразилии едва ли хватит кофе для удовлетворения спроса». «Нам просто нужен дождь», — заключил он.

В августе газета The Wall Street Journal написала, что цена на кофе к концу 2022 года может серьезно вырасти из-за неурожая в Бразилии. Затем аналитики ЮKassa и ресурса «Чек Индекс» рассказали, что средняя стоимость кофе в России выросла в августе почти на 50%.

В начале сентября посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену заявил, что страна готова увеличить экспорт кофе в Россию.

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