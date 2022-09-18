Советник Байдена: у властей США впереди много работы из-за «некомфортно высокой» инфляции

У властей Соединенных Штатов Америки впереди еще много работы из-за «некомфортно высоких» темпов инфляции. Об этом заявил член экономического совета Белого дома и советник президента США Джо Байдена Джаред Бернштайн в интервью телеканалу Fox News.

«Цены остаются некомфортно высокими. Нам предстоит еще много работы», — заявил он.

На сегодняшний день, по оценке Бернштайна, действия Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению базовой ставки уже привели к сокращению темпов роста потребительских цен.

Годовая инфляция в США по итогам августа замедлилась до 8,3%. Потребительские цены в США по итогам июля выросли на 8,5% в годовом выражении после роста на 9,1% в июне.

Во второй половине августа американский президент Джо Байден подписал закон, способствующий снижению инфляции.

В конце июля ФРС США второй раз подряд повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%. Затем председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор может вновь повысить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам следующего заседания своего руководства. Оно намечено на 21 сентября.