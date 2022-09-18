Судно вместимостью 3120 тонн затонуло и легло на бок в порту Турции при разгрузке

Корабль Sea Eagle под флагом Тоголезской Республики, который вмещает 3120 тонн, затонул и лег на бок в турецком порту Искендерун во время разгрузки, передает CNN Turk.

В настоящее время продолжается работа по спасению контейнеров на судне. Причина инцидента на данный момент неизвестна.

Ранее корабль Sea Eagle перевозил зерно из украинского порта.

В начале сентября издание ТRТ со ссылкой на управление береговой охраны написало, что движение судов в проливе Босфор восстановлено после его остановки в связи с поломкой шедшего на Украину сухогруза.

До этого газета Al-Ahram сообщила, что навигацию в Суэцком канале приостановили 31 августа из-за севшего на мель танкера, шедшего под флагом Сингапура. Затор образовало судно Affinity V. Затем навигацию восстановили.

На этой неделе сообщалось, что сухогруз BC Callisto, вышедший из порта Украины с 31,4 тыс. тонн кукурузы, достиг египетского порта Думьят, а судно Maran Astronomer с 74,5 тыс. тонн кукурузы подошло к испанскому порту Кадису.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть