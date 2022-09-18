Европейским странам удалось заполнить подземные газохранилища на 85%

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Страны Европы заполнили свои подземные газохранилища (ПХГ) на 85%. Об этом свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).

Согласно отчету GIE, запасы газа в ПХГ достигли 85,3%, что на 1,28% больше, чем в среднем за аналогичные периоды последних пяти лет.

Сообщается, что к 1 ноября необходимо было достичь целевого уровня в 80%. При сохранении темпов прокачки газа уровня в 90% удастся достигнуть к началу октября.

Ранее сообщалось, что Германии удалось достигнуть заполненности подземных газохранилищ на 85%, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток». Операторы газохранилищ должны были заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю — на 95%.

Согласно данным GIE, крупнейшее в Германии подземное газохранилище «Реден», принадлежавшее «Газпрому» через дочерние компании, заполнено на 69,54%. В апреле газа в нем было менее 1% от общего объема.

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