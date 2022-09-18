Трамп спрогнозировал невообразимо высокие цены на бензин после выборов

Президент США Джо Байден опустошает стратегический резерв в попытках снизить цены на бензин, однако после выборов стоимость топлива снова взлетит до невообразимых показателей. Об этом заявил экс-глава государства Дональд Трамп.

В настоящий момент бензин в США дешевеет уже 95 дней подряд именно благодаря этому резерву. Трамп напомнил, что стратегические запасы накапливались на случай войны, а не для привлечения электората.

«Я наполнил эти стратегические резервы... которые не пополнялись годами. Я сделал это по правильной цене, когда она было рекордно низкой. Я наполнил, а он (Байден) использует их, чтобы снизить цены, насколько можно, прямо перед выборами», — цитирует экс-президента ФАН.

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