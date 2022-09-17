Предприниматель Михайлишин: благодаря цифровому рублю платежи будут работать круглосуточно

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С приходом на российский рынок цифрового рубля все платежи будут работать круглосуточно и в режиме реального времени. Такое мнение выразил сооснователь блокчейн-проектов Joys Digital, генеральный директор АО «Динект Евразия» Андрей Михайлишин в разговоре с агентством ФАН.

Кроме того, по его словам, государство с помощью этого нововведения сможет отслеживать эффективность тех или иных стимулирующих мер поддержки.

«Допустим, в промышленности мы даем гранты, а потом можем смотреть, как это работает. Или выделяется поддержка сельхозпроизводителям, можно будет посмотреть в режиме реального времени, как деньги распределяются по экономике, какой эффект это дает», — сказал Михайлишин.

Предприниматель предположил, что Банк России после тестирования платежей с использованием цифрового рубля может запустить эту систему повсеместно в 2024 году.

Накануне председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор планирует начать тестирование цифрового рубля с реальными клиентами с апреля 2023 года.

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