Лувр и Версаль сократят время вечерней подсветки для экономии энергии

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что Версальский дворец и Лувр сократят период работы вечерней подсветки в рамках государственных мер по экономии энергии перед наступлением зимы. Об этом сообщает «France 2».

«С нашей стороны мы хотим начать более раннее отключение подсветки Лувра уже с этого вечера. Вместо 1:00 (2:00 мск. — «Газета.Ru») подсветка пирамиды будет выключаться в 23:00. Мы также будем со следующей недели отключать подсветку фасада Версаля в 22:00, вместо 23:00», — сказала она.

По словам министра, сокращение времени подсветки будет таким же символичным жестом, как и отключение Эйфелевой башни в 23:45 вместо 1:00 по местному времени.

Абдул-Малак подчеркнула, что населению данной мерой подается пример. Политик добавила, что важно мобилизовать граждан для работы в рамках экологического перехода.

Кроме того, она отметила важность замены систем отопления на более современные и экономичные.

Ранее The Wall Street Journal писала, что граждане Германии не стремятся экономить на газе и электроэнергии, уменьшая его потребление, что мешает планам правительства ФРГ.