Вложения России в гособлигации США в июле остались на уровне чуть выше $2 млрд

Объем вложений России в госбумаги США в июле оказался немногим выше $2 млрд, и за месяц вырос на $2 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина США.

«Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в июле практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись на $2 млн, до $2,007 млрд», — отметили в публикации.

По данным ведомства, в феврале объем вложений составлял $3,753 млрд, а уже в марте и апреле был на уровне $2,003 млрд, в мае же этот показатель вырос до $2,004 млрд.

Россия стала резко уменьшать вложения в американский госдолг с весны 2018 года. Тогда, в апреле, объем вложений снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а уже к маю достиг отметки в $14,9 млрд.

19 января РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства финансов Соединенных Штатов сообщило, что Россия в ноябре 2021 года продолжила избавляться от вложений в американские государственные облигации, по итогам месяца значение снизилось до $2,4 млрд.

Больше всего американских государственных долговых бумаг на руках у Японии и Китая, их вложения по итогам осени прошлого года достигали $1,34 и $1,081 трлн. За ними идут Великобритания, Люксембург, а также Ирландия.