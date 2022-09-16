В отношении специалиста Пентагона по инклюзивности начали проверку после поста о белых

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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Министерство обороны США проводит проверку в отношении Келисы Винг, специалиста по равноправию и инклюзивности, после грубого поста о белых. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Винг является главным специалистом Службы образовательной деятельности Минобороны США по равноправию и инклюзивности. Сама себя в Twitter она описала как «политкорректного» человека, при этом жалуясь в одном из постов на то, что «устала от этих белых чуваков на занятиях по [профессиональному развитию]».

Представитель Министерства обороны США Николь Швегман сказала: «Нам известно о новостях, касающихся официального лица Министерства обороны США. Офис заместителя министра обороны по кадрам и боевой изучает этот вопрос».

Позднее, указывает телеканал, Винг удалила или деактивировала свои учетные записи в LinkedIn и Twitter.

Ранее в Нигерии запретили снимать рекламу с белыми актерами. Это должно способствовать развитию местных талантов. Если компании решат не соблюдать запрет, они будут обязаны заплатить деньги за съемку иностранных граждан в рекламе.

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