Путин: Россия хочет, чтобы российское зерно дошло до беднейших стран

Президент России Владимир Путин назвал «уродливым» решение Евросоюза снять ограничения на поставки российского зерна и удобрений только для стран Европы. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, российская сторона продаст свое зерно, но «если вот так будем продавать, то до беднейших стран не дойдет, вот в чем все дело».

Российский президент отметил, что первыми сняли ограничения с удобрений из России Соединенные Штаты, которых он назвал «прагматичным народом».

«Вот когда мы говорим о вывозе зерна с Украины, знаете кто вывозит? Американские компании, они собственники этого зерна в основном, в значительной части», — продолжил Путин, поясняя, что «земли на Украине давно проданы американским компаниям, это их зерно, они свое зерно и вывозят».

Согласно приведенным российским президентом данным, по состоянию на 15 сентября из украинских портов вышел 121 корабль с продовольствием, при этом только три из 120 судов были направлены в беднейшие страны в рамках продовольственной программы ООН. Еще около 35% зерна, сказал он, пошло в государства Европы.

«Не в бедные страны и уж точно не в беднейшие страны мира. И только 4,5% пошло в беднейшие страны по программе ООН», — резюмировал Путин.

Ранее в ходе двухсторонней встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества он поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана за вклад Турции в реализацию продовольственной программы, в частности, вывоза украинского зерна.

До этого сообщалось, что Турция и ООН прорабатывают механизмы вывода российского зерна на мировые рынки.