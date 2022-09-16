Глава Минэнерго Индонезии: Джакарта не смогла купить нефть из России из-за высокого спроса

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Индонезия не смогла купить российскую нефть, поскольку она отсутствует в наличии по причине высокого спроса. Об этом заявил министр энергетики Индонезии Арифин Тасриф на встрече с журналистами, написало агентство РИА «Новости».

«Мы еще не купили ее, потому что товара просто нет в наличии», — ответил Тасриф в ответ на вопрос, на каком этапе находится процесс анонсированной ранее покупки российской нефти.

Министр сказал, что спрос на российскую нефть сейчас довольно высок, поскольку Москва продает топливо по ценам значительно ниже мировых.

На этой неделе заместитель генерального директора Российского энергетического агентства (РЭА) министерства энергетики Денис Дерюшкин заявил, что скидка на российскую экспортную нефть Urals к середине сентября 2022 года сократилась до $20 за баррель из-за подешевевшего фрахта судов.

В июне эксперты норвежской компании Rystad Energy сообщали, что азиатские страны с марта по май 2022 года увеличили импорт российской нефти Urals в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом. Крупнейшими покупателями российского сырья стали Индия и Китай.

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