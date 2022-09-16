Глава «Вкусно — и точка» допустил рост цен на картофель фри из-за подорожания поставок

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Гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев допустил некоторое подорожание картофеля фри в ресторанах этой сети быстрого питания. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Пароев связал проблемы с картофелем фри, которые начались в России в 2022 году, с недостатком мощностей по производству этого клубненосного травянистого растения, а также с ростом цен на картофель. Для «Вкусно — и точка» этот продукт подорожал почти в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом.

По его словам, в России есть всего одна фабрика по производству картофеля фри, она находится в Липецкой области. До недавнего времени ей владела нидерландская LWM CIS B.V. Фабрика была построена под бизнес-модель McDonald's и полностью закрывала его потребности в продукте.

«Сейчас в силу обстоятельств владелец этой фабрики тоже поменялся, и, к сожалению, пользуясь своим, можно сказать, монопольным положением на рынке данный производитель картошки-фри вышел с очень существенным повышением цен», — сказал гендиректор «Вкусно — и точка».

В начале сентября сообщалось, что в сети «Вкусно — и точка» картофель фри станет крупнее.

В июле издание РБК со ссылкой на пресс-службу «Вкусно — и точка» написало, что в некоторых ресторанах сети не будет картошки фри, так как прошлый год в России стал неурожайным для сортов, которые используют в блюде.

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