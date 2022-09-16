Глава Банка России назвала ставки по ипотеке под 0% введением заемщиков в заблуждение

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Артем Кудрявцев/РИА «Новости»

Председатель российского Центрального банка Эльвира Набиуллина назвала ставки по ипотеке под 0% годовых маркетинговым ходом и введением в заблуждение заемщиков. Об этом глава Банка России сказала на пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора, написало агентство РИА «Новости».

«Хотела бы предостеречь, это чисто маркетинговый ход, и очень часто связан с тем, что люди покупают квартиру по завышенной стоимости. И потом за счет этой завышенной стоимости застройщик делится какой-то единоразовой компенсацией с банком», — сказала глава регулятора.

Также Набиуллина заявила, что Банк России будет принимать меры в отношении ставок ниже 1%. Председатель ЦБ добавила, что необходимо не допустить пузыря на рынке ипотеки.

Ранее 16 сентября совет директоров Банка России на плановом заседании принял решение о понижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 7,50% годовых. Ставка по кредитам в кредитных организациях прямо зависит от размера ключевой ставки Банка России.

До этого в тот же день сообщалось, что в Счетной палате России сочли нецелесообразной идею поддержки ипотеки на вторичное жилье.

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