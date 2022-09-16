Набиуллина заявила, что ЦБ отдает предпочтение плавающему курсу рубля

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что плавающий курс рубля предоставляет возможность проводить независимую денежно-кредитную политику. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, при плавающем курсе экономика быстрее приспосабливается к трансформациям внешних условий. Фиксированный курс зависит от экономической политики, прочности инфляции и процентных ставок того государства, которое выступает эмитентом резервных валюты.

«Мы в последнее время видим ускорение инфляции в странах — эмитентах резервных валют, а у нас рост цен остановился, во многом благодаря плавающему курсу», — сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявила, что в октябре ЦБ с высокой долей вероятности улучшит прогноз по ВВП страны.

Она также отметила, что в данный момент ЦБ обеспокоен инфляционными ожиданиями населения, которые остаются на повышенных уровнях и немного выросли, несмотря на снижение общего уровня цен.