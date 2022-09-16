Акции Adobe упали на 17% после заявления о покупке сервиса Figma за $20 млрд

Ценные бумаги создающей программное обеспечение (ПО) американской компании Adobe упали на 17% после заявлений о покупке графического онлайн-редактора интерфейсов Figma за $20 млрд. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq, которая специализируется на акциях высокотехнологичных компаний.

Это крупнейшее падение бумаг американского технологического гиганта с 2010 года. На закрытии торгов в день объявления о готовящейся сделке, 15 сентября, акции компании подешевели на 16,8%, до $309. 16 сентября бумаги упали еще на 2,2%, до $302.

Как написала газета The Wall Street Journal, Figma — небольшой, но быстрорастущий конкурент Adobe. В американской компании надеются, что благодаря приобретению Figma смогут получить доступ к более широкой клиентской аудитории.

Сервис Figma для разработки интерфейсов с возможностью совместной работы онлайн создали в 2012 году Эван Уоллес и Дилан Филд. Известно, что Филд после покупки стартапа продолжит руководить командой Figma в составе Adobe.

Adobe — созданный в 1982 году разработчик ПО, среди которого, в том числе фоторедактор Adobe Photoshop и графический редактор Adobe Illustrator. Также Adobe владеет правами на форматы PDF и TTF.

В начале марта генеральный директор Adobe Шантану Нарайен заявил, что компания прекращает все новые продажи продуктов и услуг в России.