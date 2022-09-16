Глава МИД Испании Альбарес заявил, что королевство ничуть не зависит от российского газа

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что королевство ни в коей мере не зависит от поставок российского газа. Об этом он сообщает ТАСС.

Он обратил внимание на сложный международный контекст с «экономическими и энергетическими последствиями» и с «ростом инфляции во всех странах Европы». По словам министра, Испания «ни коем образом не зависит от российского газа», и «ей нечего бояться».

Альбарес отметил, что страна готова предоставить партнерам «свои огромные мощности по регазификации» благодаря «заводам, которые существуют на Пиренейском полуострове».

В августе пресс-служба испанской энергетической компанией Enagas сообщала, что королевство в период с января по июль 2022 года увеличило закупки российского газа на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В начале сентября газета Mundo писала, что жители Испании на фоне роста цен на электроэнергию и газ начали скупать дрова и камины в качестве одной из мер подготовки к предстоящему зимнему периоду.