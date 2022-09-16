АКАР: рекламный рынок в России за первое полугодие сократился на 6%

Суммарный объем затрат на рекламу в первом полугодии 2022 года составил 250 млрд рублей и оказался на 6% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. В первом квартале рекламные расходы в стране выросли на 5%, но по итогам второго уровень закупок упал на 16%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

При этом уход из России ряда интернет-ресурсов, журналов, поставщиков контента в 2022 году «существенно усложнили процесс оценки объемов рекламного рынка». По этой причине эксперты АКАР приняли решение не публиковать оценки в цифрах по отдельным сегментам рынка, включая теле-, онлайн и наружную рекламу. В то же время в ассоциации утверждают, что у всех сегментов сокращение объемов с начала года исчислялось двузначными числами.

«Причем у ряда сегментов рекламы падение составило несколько десятков процентов», — заключили аналитики АКАР.

Более жесткой оценки по уровню падения затрат на рекламу придерживались эксперты OMD OM Group. По их оценкам, во втором квартале российский рекламный рынок ускорил падение до 45% против 5% в январе-марте. В то же время общее снижение за первое полугодие составило 26% — до 190 млрд рублей. Лидером по спаду оказалась интернет-реклама — в этом сегменте уменьшение составило 34% — до 91 млрд рублей.

16 сентября аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представили исследование, согласно результатам которого снижение числа вакансий произошло сразу в нескольких сегментах российского рынка труда. Самый существенный спад за последнее время произошел в сферах: маркетинг/реклама/PR (-31%), юриспруденция (-27%), бухгалтерия/финансы/аудит (-24%), кадры/управление персоналом (-22%) и ИТ-сектор (-20%).