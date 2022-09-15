Российское правительство предложило уравнять суммы пособий разным категориям безработных

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, который предполагает выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты официального признания их неработающими. Документ опубликовали в думской электронной базе

Как отмечается в проекте кабмина, пособие по безработице, которое начисляли достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанными безработными в 2018 году, не превышало 8 тыс. руб. При этом россияне предпенсионного возраста, признанные безработными в 2019 году могли получать до 11 280 руб.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, независимо от даты признания таких граждан безработными», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В июне агентство РИА «Новости» со ссылкой на сообщение аппарата вице-премьера России Татьяны Голиковой написало, что заявление на повышенное пособие по безработице смогут подать те граждане предпенсионного возраста, которые были признаны безработными на конец 2018 года.

В начале сентября издание РБК со ссылкой на сообщение экспертов центра финансов социальной сферы Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина сообщило, что в России необходимо изменить существующую модель пособий по безработице, выплачивая средства лишь безработным из малоимущих семей.