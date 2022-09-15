Российское правительство предложило уравнять суммы пособий разным категориям безработных

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, который предполагает выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты официального признания их неработающими. Документ опубликовали в думской электронной базе

Как отмечается в проекте кабмина, пособие по безработице, которое начисляли достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанными безработными в 2018 году, не превышало 8 тыс. руб. При этом россияне предпенсионного возраста, признанные безработными в 2019 году могли получать до 11 280 руб.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, независимо от даты признания таких граждан безработными», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В июне агентство РИА «Новости» со ссылкой на сообщение аппарата вице-премьера России Татьяны Голиковой написало, что заявление на повышенное пособие по безработице смогут подать те граждане предпенсионного возраста, которые были признаны безработными на конец 2018 года.

В начале сентября издание РБК со ссылкой на сообщение экспертов центра финансов социальной сферы Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина сообщило, что в России необходимо изменить существующую модель пособий по безработице, выплачивая средства лишь безработным из малоимущих семей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть