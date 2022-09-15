Международные резервы России сократились за неделю на $4,5 млрд или на 0,8%

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Объем российских международных резервов за неделю снизился на $4,5 млрд, до $557,4 млрд. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Банка России на своем сайте.

Уточняется, что показатель уменьшился за неделю на 0,8%.

«Объем международных резервов по состоянию на 9 сентября составил 557,4 млрд долларов США, сократившись за неделю на 4,5 млрд долларов США», — указала пресс-служба регулятора.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценных бумаг.

На прошлой неделе сообщалось, что объем российских международных резервов, по состоянию на 2 сентября 2022 года, составил $561,9 млрд, сократившись за неделю на 0,9% (или на $4,9 млрд).

В тот же период глава министерства финансов Антон Силуанов заявил, что в условиях международных санкций необходимо создавать и хранить российские резервы в золоте и юанях. Он считает, что доля китайской валюты в дальнейшем будет только расти.

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