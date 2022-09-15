Spiegel: правительство ФРГ планирует передать под госконтроль завод «Роснефти» в Шведте

Правительство Германии планирует передать под государственный контроль нефтеперерабатывающий завод российской компании «Роснефть» в Шведте (федеральная земля Бранденбург). Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Как пишет журнал, в последние несколько недель по поводу PCK Raffinerie GmbH велись «жесткие переговоры», которые, по всей видимости, «не сулили «Роснефти» никаких экономических перспектив».

По данным Spiegel, детали запланированного перевода завода под госконтроль ФРГ должны быть представлены на пресс-конференции 16 сентября канцлером Олафом Шольцем, федеральным министром экономики Робертом Хабеком и премьер-министром Бранденбурга Дитмаром Войдке.

Журнал предупреждает, что возможное участие государства в деятельности завода сопряжено с риском, потому что если «Роснефть» будет вытеснена из компании, Германия может получить резкую реакцию на это от президента России Владимира Путина.

«Вполне возможно, что Россия немедленно прекратит поставки по трубопроводу «Дружба». Если бы возникали перебои с поставками и очереди перед заправками, это могло бы еще больше подогреть протесты против санкционной политики, которые сейчас разгораются в Восточной Германии», — считают в Spiegel.

Нефтеперерабатывающий завод в Шведте снабжает бензином, дизельным топливом и керосином большую часть восточной Германии, включая аэропорт Берлин-Бранденбург. Он получает сырую нефть напрямую из России по трубопроводу «Дружба», отмечается в материале.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ планирует полностью остановить импорт российского газа в декабре 2022 года.