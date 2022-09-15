«Ъ»: грузовые железнодорожные тарифы могут вырасти почти на 10% с 2023 года

Индексация грузового железнодорожного тарифа с 1 января 2023 года может составить 9,8%. Это позволит собрать с грузоотправителей почти 190 млрд рублей дополнительных денежных средств, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«ОАО «РЖД» может проиндексировать грузовые железнодорожные тарифы в 2023 году на 9,8%, собрав с грузоотправителей почти 190 млрд рублей дополнительных средств. Это необходимо, чтобы обеспечить инвестпрограмму рекордного уровня: в 2023 году она должна составить 1,23 трлн рублей», — говорится в материале.

Эти средства необходимы для финансирования инвестиционной программы. В 2022 году она должна была стать рекордной по уровню привлеченных денежных средств, однако ОАО «РЖД» еще в мае анонсировало сокращение объемов поддержки с 1,028 трлн рублей до 808 млрд рублей. Однако один из источников газеты сообщил, что снижение может оказаться менее существенным.

«Инвестпрограмма 2022 года относительно утвержденного плана должна быть в итоге секвестрирована на 190 млрд рублей, до 838 млрд рублей, из которых 91 млрд рублей приходится на недоосвоенные относительно утвержденного в 2021 году уровня вложения в расширение БАМа и Транссиба», — заявил собеседник «Ъ».

19 июля холдинг «Российские железные дороги» направил в Совет Европейского союза заявление об отмене ограничений, которые были введены против компании. Это было обусловлено тем, что санкции ограничили РЖД в выполнении социально значимых, гуманитарных функций. Кроме того, в компании также заявили, что европейские ограничения являются дискриминационными по отношению к гражданам России.