Россиянам рассказали о возможности получить накопительную часть пенсии досрочно

Доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что, для того, чтобы получить накопительную часть пенсии по достижении «старого» пенсионного возраста, необходимо набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов. Об этом пишет «Прайм».

«Эту пенсию можно получить раньше, чем по старости», — пояснил Тимофеев. Он уточнил, что это прописано в законодательстве.

В России для мужчин пенсионный возраст составляет 61,5 года, а для женщин — 56,5 года. Однако получить накопительную пенсию можно уже в 60 и 55 лет соответственно.

Ранее член комитета Государственной думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в России с 1 октября в два раза проиндексируют фиксированную выплату к страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам, которым в прошедшем месяце исполнилось 80 лет.