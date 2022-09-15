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Россиянам рассказали о возможности получить накопительную часть пенсии досрочно

Экономист Тимофеев: россияне могут получить накопительную часть пенсии досрочно

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что, для того, чтобы получить накопительную часть пенсии по достижении «старого» пенсионного возраста, необходимо набрать страховой стаж и минимально необходимое количество пенсионных коэффициентов. Об этом пишет «Прайм».

«Эту пенсию можно получить раньше, чем по старости», — пояснил Тимофеев. Он уточнил, что это прописано в законодательстве.

В России для мужчин пенсионный возраст составляет 61,5 года, а для женщин — 56,5 года. Однако получить накопительную пенсию можно уже в 60 и 55 лет соответственно.

Ранее член комитета Государственной думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что в России с 1 октября в два раза проиндексируют фиксированную выплату к страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам, которым в прошедшем месяце исполнилось 80 лет.

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