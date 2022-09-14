Еврокомиссия: ЕС должен гарантировать себе доступ к редкоземельным ресурсам по всему миру

Глава администрации Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу необходимо гарантировать себе широкий доступ к редкоземельным ресурсам по всему миру и создать полный цикл их обработки, чтобы не зависеть от Китая. Об этом глава Еврокомиссии сказала, выступая в Европарламенте с ежегодной речью о состоянии сообщества, передает ТАСС.

«Предлагаю разработать европейский акт о захвате редкоземельных материалов. Почти 90% редкоземельных элементов и 60% лития перерабатываются в Китае. С известным актом о отборе сырьевых материалов мы определим строгие проекты по всей цепочке испытаний и создадим строгие резервы для использования», — отметила фон дер Ляйен.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 14 сентября она отправится на Украину для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она заявила, что Европейский союз планирует дать Украине возможность максимально использовать свой потенциал и обеспечить беспрепятственный доступ к единому рынку. По словам главы ЕК, ЕС включит Украину в европейскую зону роуминга.