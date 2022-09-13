Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В день похорон Елизаветы II церемонию будут транслировать в нескольких... 19:57
Рогов предупредил о готовящемся наступлении ВСУ на запорожском направлении 19:57
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» предсказал крупнейший крах в мировой... 19:52
Песков сообщил о начале онлайн-саммита ОДКБ, созванном по запросу Армении 19:51
«Динамо» обыграло «Ахмат» в матче второго тура Пути РПЛ Кубка... 19:48
В Сочи в ходе конфликта рабочий застрелил прораба 19:48
В Иванове полиция задержала подозреваемого в педофилии 19:47
Игрок «Баварии» Мюллер надеется показать Левандовскому, что его уход... 19:46
Жигалова назвала «извращением» пародию Гудкова на клип SHAMAN 19:46
Президент Азербайджана возложил на Ереван ответственность за эскалацию... 19:43

Сведения о смерти клиентов банков могут сделать налоговой тайной

close
100%
A. PARez Meca/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает включение в состав сведений, составляющих налоговую тайну, данных о снятии с учета физлиц в связи со смертью. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты Федерального собрания.

В документе речь идет о сведениях, которые в электронной форме направляются в банки, сообщившие информацию о счетах таких физических лиц налоговым органам. Законопроект позволит финансовым организациям получать сведения о государственной регистрации смерти клиентов, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. Подобная процедура поможет оперативнее приостанавливать прижизненные операции по счетам умерших клиентов.

При этом реализация законопроекта потребует выделения дополнительных средств в размере 42,548 млн рублей со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) России. В то же время принятие законопроекта позволит снизить риск противоправных действий с денежными средствами умерших клиентов банков.

13 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит Агентству по страхованию вкладов (АСВ) представлять в налоговый орган информацию о сумме выплаченных вкладчикам процентов со стороны обанкротившихся банков и определения даты фактического получения такого дохода. Документ обяжет АСВ не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, уведомлять налоговый орган о суммах выплаченных вкладчикам процентов со стороны финансовых организаций, у которых была отозвана лицензия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть