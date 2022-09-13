Сведения о смерти клиентов банков могут сделать налоговой тайной

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает включение в состав сведений, составляющих налоговую тайну, данных о снятии с учета физлиц в связи со смертью. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты Федерального собрания.

В документе речь идет о сведениях, которые в электронной форме направляются в банки, сообщившие информацию о счетах таких физических лиц налоговым органам. Законопроект позволит финансовым организациям получать сведения о государственной регистрации смерти клиентов, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния. Подобная процедура поможет оперативнее приостанавливать прижизненные операции по счетам умерших клиентов.

При этом реализация законопроекта потребует выделения дополнительных средств в размере 42,548 млн рублей со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС) России. В то же время принятие законопроекта позволит снизить риск противоправных действий с денежными средствами умерших клиентов банков.

13 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит Агентству по страхованию вкладов (АСВ) представлять в налоговый орган информацию о сумме выплаченных вкладчикам процентов со стороны обанкротившихся банков и определения даты фактического получения такого дохода. Документ обяжет АСВ не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, уведомлять налоговый орган о суммах выплаченных вкладчикам процентов со стороны финансовых организаций, у которых была отозвана лицензия.