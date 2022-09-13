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Fingrid: задержка запуска шведской АЭС Рингхальс — плохая новость для Финляндии перед зимой

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Vadim Ghirda/AP

Задержка запуска четвертого реактора АЭС Рингхальс в Швеции является плохой новостью для Финляндии накануне зимы, считает гендиректор финской электросетевой компании Fingrid Юкка Руусунен, слова которого приводит издание Helsingin Sanomat.

Во вторник, 13 сентября, компания Vattenfall, которая владеет шведской АЭС, сообщила, что запуск четвертого реактора АЭС Рингхальс переносится с конца ноября на январь.

«Швеция играет большую роль на скандинавском рынке электроэнергии. Технические проблемы на Рингхальс - плохая новость для нас», — сказал Руусунен, добавив, что импорт шведской электроэнергии особенно важен в Финляндии в зимние холода, когда падает ветрогенерация электричества.

Гендиректор Fingrid отметил, что пока не наблюдает признаков экономии электроэнергии в стране.

АЭС Рингхальс является крупнейшей атомной электростанцией Швеции, состоящей из четырех реакторов.

Ранее гендиректор оператора системы передачи электроэнергии Швеции Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе предупредила о риске отключения электричества этой зимой.

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