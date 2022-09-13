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Источник: ЕС может ограничить поставки газа из России в конце осени

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Stoyan Nenov/Reuters

ЕС может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

По его словам, Еврокомиссия изучает различные способы ограничения поставок, но не собирается заставлять это делать страны, которые зависят от импорта российского газа. Он подчеркнул, что новые ограничения могут стать частью будущего пакета санкций против России.

Ранее сообщалось, что Европейский союз отказался от идеи вводить потолок цен на российский газ, однако хочет ввести новый налог для энергокомпаний.

К такому выводу авторы приходят на основании документов Европейской комиссии, попавших в распоряжение издания. В документах ведется обсуждение о введении дополнительного налогообложения для нефтяных и газовых компаний — однако речи о введении потолка цен на газ из России нет.

2 сентября российская государственная энергетическая компания «Газпром» сообщила о приостановке работы «Северного потока» на неопределенный срок. В тот день на турбине газопровода выявили ряд протечек.

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