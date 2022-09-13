Repubblica: Италия рассмотрит возможность отделения цен на газ от электроэнергии

Правительство Италии собирается рассмотреть возможность отделения цен на газ от цен на электричество ради снижения счетов. Об этом пишет газета La Repubblica.

«Над разделением цен работают в министерстве экономики и финансов и министерстве по экологической модернизации и трансформации», — отметили в публикации.

По данным издания, разделить цены на газ и электричество достаточно сложно, так как энергорынок регулируется по стандартам Европы. При этом технические специалисты посчитали, что реализовать такую задумку невозможно.

Repubblica указала, что основное предложение по разделению цен заключается в том, что закупки будут переданы компании — оператору энергетических услуг. При этом газ и электроэнергия будут покупаться по рыночным ценам. Однако уже после этого начнет действовать особый механизм, который позволит отвязать цены от стоимости на хабе TTF в Нидерландах.

9 сентября министр по вопросам экологического перехода страны Роберто Чинголани заявил, что Италия обретет полную независимость от российского газа к зиме 2024 года в связи с тем, что нашла альтернативу.