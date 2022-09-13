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Repubblica: Италия рассмотрит возможность отделения цен на газ от электроэнергии

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Global Look Press

Правительство Италии собирается рассмотреть возможность отделения цен на газ от цен на электричество ради снижения счетов. Об этом пишет газета La Repubblica.

«Над разделением цен работают в министерстве экономики и финансов и министерстве по экологической модернизации и трансформации», — отметили в публикации.

По данным издания, разделить цены на газ и электричество достаточно сложно, так как энергорынок регулируется по стандартам Европы. При этом технические специалисты посчитали, что реализовать такую задумку невозможно.

Repubblica указала, что основное предложение по разделению цен заключается в том, что закупки будут переданы компании — оператору энергетических услуг. При этом газ и электроэнергия будут покупаться по рыночным ценам. Однако уже после этого начнет действовать особый механизм, который позволит отвязать цены от стоимости на хабе TTF в Нидерландах.

9 сентября министр по вопросам экологического перехода страны Роберто Чинголани заявил, что Италия обретет полную независимость от российского газа к зиме 2024 года в связи с тем, что нашла альтернативу.

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