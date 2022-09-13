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Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 60 рублей впервые с 31 августа

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Курс доллара в ходе валютных торгов опустился ниже 60 рублей впервые с 31 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар упал на 26 копеек, до 59,95 рубля, а курс евро при этом снизился на 5 копеек, до 60,75 рубля.

Таким образом 13 сентября рубль демонстрирует укрепление в отношении доллара и евро.

Ранее сообщалось, что Банк России установил на 13 сентября официальный курс доллара на уровне 60,45 рубля. Курс европейской валюты был установлен на отметке в 61,31 рубля.

В Центральном банке также прогнозировали, что в 2022 году средний курс доллара составит 69,4 рубля. В 2023 году американская валюта будет стоить 73,1 рубля, а в 2024 и 2025 годах — 75,3 и 79,7 рубля соответственно.

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