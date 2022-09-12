El Pais: испанские супермаркеты отказались фиксировать цены на базовые продукты питания

Испанские супермаркеты не сочли необходимым зафиксировать цены на базовые продукты питания из-за растущей инфляции. Об этом сообщает газета El Pais.

«Крупные продовольственные сети отказались от предложения второго вице-главы правительства и министра труда Иоланды Диас создать базовую потребительскую корзину, которая смягчит влияние инфляции на потребителей», — говорится в материале.

На встрече, состоявшейся в понедельник 12 сентября, присутствовали министр труда Иоланда Диас, работодатели, представляющие такие компании, как Mercadona, Alcampo или Lidl, а также представители от организации потребителей. За время обсуждений сторонам не удалось прийти к соглашению по фиксации продуктовых цен.

В то же время испанские продовольственные сети сочли инициативу Диас «бесполезной для решения проблем, с которыми сегодня сталкиваются торговля и индекс потребительских цен на продукты питания», утверждает газета.

При этом генеральный директор Ассоциации дистрибьюторов, самообслуживания и супермаркетов Испании (Asedas) Игнасио Магарзо предложил более эффективную меру для борьбы с ростом продуктовых цен в стране.

«Товары первой необходимости могут быть освобождены от НДС, как это было в течение нескольких месяцев в Германии в 2020 году», — заявил Магарзо.

24 августа газета Mundo сообщила, что в Испании местные жители из-за инфляции стали покупать меньше продуктов питания. По данным издания, половина расходов жителей на продукты уходят на локальные марки, которые ассоциируются с кризисом в стране. Только за июнь этот показатель вырос на 2,5%.