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WSJ: европейский энергетический кризис спровоцировала не Россия

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Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

Энергетический кризис в Европе вызывало не сокращение сырьевых поставок из России, а специфическая политика Евросоюза в области борьбы с изменением климата. Нынешняя стратегия ЕС по торговле квотами на выбросы углекислого газа не была готова к столь резким трудностям в области энергетики, сообщает The Wall Street Journal.

«Как и цены на ископаемое топливо, разрешения на выбросы CO2 в системе торговли выбросами Европейского союза (ETS) взлетели в цене. Сертификат на выброс одной метрической тонны CO2 сейчас стоит около 80 евро, а в прошлом месяце почти достиг 100 евро, по сравнению с 25 евро в конце 2019 года», — говорится в материале.

Рост цен на выбросы привел к увеличению затрат для потребителей электроэнергии. Кроме того, данный фактор стал причиной финансовых издержек для европейских предприятий, которые помимо большой стоимости затрат на «зеленые» сертификаты сталкиваются сейчас с «заоблачно высокими» ценами на топливо, утверждает WSJ.

30 августа Еврокомиссия выделила €5,6 млрд на развитие ветряной энергетики. Это было обусловлено целью по обеспечению энергетической безопасности европейских стран. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, власти Евросоюза также намерены «радикально» сократить сроки выдачи разрешений на проекты, связанные с развитием возобновляемых источников энергии, включая строительство парков ветряков.

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