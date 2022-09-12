В Норвегии заявили о невозможности решить вопрос с дефицитом газа в ЕС потолком цен на него

Установление потолка цен на природный газ не сможет решить проблему с его дефицитом в европейском регионе. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дел Ляйен, выдержка из которого опубликована на сайте правительства страны.

«Мы согласны вести еще более тесный диалог с ЕС по поводу различных предложений по разрешению энергетического кризиса, но скептически относимся к установлению потолка цен на газ», — отметил норвежский министр.

По его словам, введение ограничений никак не решит проблему с тем, что в Европе критически мало газа.

В конце августа «Известия» писали, что Норвегия пригрозила Европе «отключением света», так как испытывает сложности в выработке электроэнергии из-за рекордной жары. Из-за того, что поставки газа из России упали, большинство европейских стран захотели найти ему альтернативу. Поэтому многие обратились к Норвегии с просьбой поделиться газом, а некоторые страны предложили ввести ограничение цен на газ и в Норвегии по аналогии с российской нефтью. Однако норвежской стороне это не понравилось.

Позже премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стере заявил, что Осло рассматривает возможность на добровольной основе ввести ограничение цен на газ.