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Правительство направит 100 млрд рублей на поддержку экономики

Мишустин заявил, что власти выделят 100 млрд рублей на повышение устойчивости экономики

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что российские власти направят 100 млрд рублей на повышение устойчивости экономики страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, правительство РФ продолжает принимать меры для поддержки предприятий и граждан страны в условиях внешних ограничений.

«Президент обращал особое внимание на необходимость помогать отраслям преодолевать трудности. Мы подробно обсуждали на заседании президиума правительственной комиссии меры по повышению устойчивости экономики, какие направления нуждаются в дополнительном внимании», — сказал премьер.

Сообщалось, что 15 млрд рублей пойдут на расширение производства самолетов МС-21, еще 25 млрд выделят на поддержку системы организации воздушного движения. Также планируется направить 15 млрд рублей на программу льготной аренды морских судов. Около 8 млрд рублей выделят Фонду развития промышленности (ФРП), 4 млрд российские власти направят на программы мало- и среднетоннажной химии.

Кроме того, 2 млрд рублей будет выделено на дополнительное финансирование разработки оборудования для производства СПГ. Также правительство направит около 5,5 млрд рублей Калининградской области для поддержки инвестиционных проектов и создания новых рабочих мест.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что российские власти с 2014 года уже научились профессионально реагировать на вызовы, которые связанны с санкционным давлением. По его мнению, западные ограничения не обрушили российскую экономику.

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