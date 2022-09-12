CSM: санкции Запада способствовали развитию внутреннего туризма в России

Западные санкции способствовали развитию внутреннего туризма в России, пишет специальный корреспондент американского издания The Christian Science Monitor Фред Вейр.

По информации издания, из-за санкций Запада этим летом многим россиянам пришлось отказаться от привычных направлений отдыха. В связи с этим все больше россиян предпочитают путешествовать по России.

«Туроператоры сообщают о всплеске бронирований, особенно по традиционным направлениям, таким как круизы по реке Волге и пляжный отдых в курортных центрах Черного моря Краснодаре и Сочи <...> в Москве гораздо больше россиян, чем когда-либо, гуляют по Красной площади, бродят по знаменитым городским музеям и галереям и делают селфи на знаменитых станциях метро», — пишет автор.

По его словам, отмечается снижение популярности Крыма.

Отмечается востребованность таких направлений, как Дальний Восток, Сибирь, Карелия, Северный Кавказ и Калининград.

Ранее сообщалось, что на Курилах до конца 2022 года хотят собрать 2,5 тысячи модульных гостиничных номеров.