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Мосбиржа откроет рынок акций для нерезидентов из «дружественных» стран

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская биржа 12 сентября, откроет рынок акций для нерезидентов из «дружественных» стран. Об этом информирует ТАСС.

Клиенты-нерезиденты из ряда государств смогут совершать операции на рынке акций. Речь идет о сделках репо, репо с центральным контрагентом с акциями и облигациями. Но им будут запрещены действия с акциями стратегических предприятий России и их дочерних обществ, пользователей недр, а также банков и компаний ТЭК.

В список вошли 53 обыкновенные и привилегированные акции российских эмитентов: «Роснефть», «Транснефть», «Татнефть», «Газпром», «Россети», «Аэрофлот», АЛРОСА, ВТБ и другие.

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