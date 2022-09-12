США перестали закупать черные металлы в России

Ввоз черных металлов из России в США в июле 2022 года почти обнулился. Как пишет РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США (Census Bureau), объем импорта российского сырья достиг $0,6 млн.

США почти перестали закупать железо и сталь из России в июле. В июне же объем ввоза ресурсов достигал еще $201 млн, а за первое полугодие показатель превысил $1 млрд.

В июне осуществлялись по большей части поставки ферросплавов ($112,5 млн) и полуфабрикаты из железа и стали ($88 млн).

В июле эти же поставки сократились до $0,4 миллиона и нуля, соответственно.

Это произошло после введения заградительных пошлин.

Ранее сообщалось, что российской металлургии потребуется минимум восемь лет на восстановление объема производства до уровня 2019 — 2020 годов. Такой прогноз указан в проекте стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года, который разработали в Минпромторге