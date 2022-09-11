Bloomberg: инвесторы за полгода вывели $83 млрд из европейских биржевых фондов

Инвесторы избавились от акций в Европе на $3,4 млрд в период с 1 по 7 сентября, в результате чего общий отток за последние полгода достиг $83 млрд. Об этом написало агентство Bloomberg о ссылкой на оценку Deutsche Bank, которую подготовили по данным EPFR Global.

Международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке BlackRock и крупнейшая в Европе французская компания по управлению активами Amundi сократили доли своих ценных бумаг в Европе на фоне денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и энергетического кризиса.

Замдиректора по информационным технологиям Amundi Маттео Джермано затем заявил, что пришло время покинуть европейские акции.

Стратег Bank of America Милла Савова сказала, что надвигающееся замедление экономического роста непропорционально ударит по европейским ценным бумагам.

В конце августа пресс-служба Евростата сообщила, что уровень годовой инфляции в 19 странах еврозоны к концу августа 2022 года поднялся до рекордных 9,1%. После этого совет управляющих ЕЦБ впервые в своей истории повысил три ключевые ставки сразу на 75 базисных пунктов.