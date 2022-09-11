Глава Немецкого федерального банка: инфляция в еврозоне достигнет пика в декабре

Президент Немецкого федерального банка (Бундесбанка) и член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Йоахим Нагель полагает, что инфляция в зоне евро, скорее всего, достигнет пика в декабре и превысит 10%. Такое мнение Нагель высказал в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

«Мы уже сказали, что то, что мы сейчас видим в цифрах, — цены, скорее всего, будут продолжать расти. А пик (инфляции) в декабре вполне может быть более 10%», — сказал глава Бундесбанка.

При этом он спрогнозировал небольшое снижение — до 6% — уровня показателя роста цен в 2023 году в еврозоне.

В конце августа Нагель заявил что немецкая экономика этой зимой может столкнуться с рецессией, а осенью инфляция в стране, возможно, достигнет двузначного значения.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на сообщение источников написало, что руководство ЕЦБ рассматривает возможность повышения ключевой ставки до 2% и выше, чтобы сдержать рекордную инфляцию в зоне евро.

Как следует из данных Евростата, уровень годовой инфляции в 19 странах еврозоны к концу августа 2022 года вырос до рекордных 9,1%.