Болгария предложила Азербайджану поставки электроэнергии в обмен на газ

Болгария собирается увеличить поставки газа из Азербайджана в размере до 2 млрд кубометров в год, попутно обсуждая его поставки в обмен на электричество. Об этом в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил министр экономики и промышленности технического правительства страны Никола Стоянов по итогам своих переговоров в Баку.

«Они нам, как традиционному партнеру, предложили обеспечить дополнительную долю газа от будущего расширения южного газового коридора. Это означает, что мы сможем ежегодно получать 2 млрд кубометров газа на основании долгосрочного договора с Азербайджаном, что составит около 60% наших потребностей», — отметил Стоянов.

По его словам, также обсуждается вопрос по поставке объемов газа в обмен на электричество. Данные переговоры могут занять около пяти месяцев. При этом уже с 1 октября, при завершении строительства болгаро-греческого интерконнектора и ввода его в эксплуатацию, Болгария уже начнет получать 1 млрд кубометров газа ежегодно.

Он добавил, что сейчас эксперты министерства энергетики продолжат переговоры с Азербайджаном по цене, количеству, срокам поставки газа и другим техническим параметрам. При этом объемы поставляемого топлива могут вырасти в течение нескольких лет.

10 сентября президент республики Румен Радев заявил, что техническое правительство Болгарии не планирует принимать новые меры по экономии электроэнергии. Глава Болгарии назвал верным путем к стагнации и замедлению экономического роста ограничение потребления и производства электроэнергии.