Премьер Греции Мицотакис предсказал «очень трудную» зиму в стране

Греция должна готовиться к «очень трудной зиме», так как в Европе разразился энергетический кризис на фоне спецоперации России на Украине. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис на открытии 86-й Международной выставки, передает греческое издание Аgonas Kritis.

«Когда цены на газ повышаются в 10 раз, ни одно правительство не может купировать такой рост и он неизбежно отражается на гражданах. Поэтому Греции придется готовиться к очень трудной зиме», — отметил Мицотакис.

Он добавил, что власти страны будут поддерживать свое население. В частности, выплата €250 в декабре для 2,3 млн человек, которые относятся к уязвимой категории населения. Кроме того, вырастет размер пособий и пенсий, установятся послабления для бизнеса, а также с 1 мая 2023 года вырастет минимальный размер оплаты труда.

30 августа Мицотакис заявил, что европейские страны ожидает чрезвычайно трудная зима из-за роста цен на природный газ, в котором виновата Россия. По его словам, в настоящее время Москва пытается путем экономического давления создать социальные волнения, а также политическую нестабильность внутри стран, которые противодействуют ее планам. По этой причине действия России следует считать «угрозой стратегического характера для ЕС».