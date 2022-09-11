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Премьер Головченко заявил о постепенном росте экспорта Белоруссии после падения

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Поставки продукции из Белоруссии демонстрируют устойчивый рост после периода падения, которое произошло из-за влияния западных санкций. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко, передает ТАСС.

«Было определенное проседание по экспорту, связанное с прямым влиянием санкций и потерей украинского рынка. Но с июня — июнь к маю, июль к июню — мы прирастаем в экспорте товаров от 6% до 8%», — отметил Головченко.

По его словам, сейчас ситуация с экспортом в стране постепенно восстанавливается.

Он добавил, что также каждый месяц стало улучшаться внешнеторговое сальдо. Сейчас оно на уровне $2,3 млрд, а по показателям за август может вырасти еще на $500 млн. Это произошло из-за того, что экспорт товаров из страны вырос. Также на ситуацию повлияло и падение импорта товаров из других стран.

8 сентября «Коммерсант» писал, что Москва может поддержать Минск увеличением импорта топлива, а объем демпфера может составить более 60 млрд рублей в год. Минэнерго и Минфин РФ находятся в стадии обсуждения импорта бензина и дизельного топлива из Белоруссии. Отмечается, что если стоит задача перенаправления в Россию всего топлива, который Белоруссия ранее поставляла на Украину, то объем демпфера составит 5,5 миллиардов рублей по бензинам и 58 млрд рублей по дизтопливу.

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