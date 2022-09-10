Власти Запорожской области ввели запрет на ввоз коммерческих грузов с Украины

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что на подконтрольной РФ части региона вводится запрет на въезд автомобилей с коммерческим грузом с территории Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В связи с участившимися случаями провоза контрафактных товаров на территорию Запорожской области со стороны сопредельных территорий Запорожья через контрольно-пропускной пункт «Васильевка» вводится полный запрет на въезд коммерческих грузов», — сообщил Балицкий.
По его словам, правила въезда гражданских автомобилей на данный КПП остаются прежними.
Васильевка расположена вблизи линии соприкосновения, там находится единственный в области пропускной пункт.
Ранее телеканал CNN рассказал об украинцах, которые уезжают с Украины в сторону территорий, освобожденных Россией в рамках военной спецоперации.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
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