Власти Запорожской области ввели запрет на ввоз коммерческих грузов с Украины

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что на подконтрольной РФ части региона вводится запрет на въезд автомобилей с коммерческим грузом с территории Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В связи с участившимися случаями провоза контрафактных товаров на территорию Запорожской области со стороны сопредельных территорий Запорожья через контрольно-пропускной пункт «Васильевка» вводится полный запрет на въезд коммерческих грузов», — сообщил Балицкий.

По его словам, правила въезда гражданских автомобилей на данный КПП остаются прежними.

Васильевка расположена вблизи линии соприкосновения, там находится единственный в области пропускной пункт.

Ранее телеканал CNN рассказал об украинцах, которые уезжают с Украины в сторону территорий, освобожденных Россией в рамках военной спецоперации.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.