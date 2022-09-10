Anadolu: объем вывезенного с Украины зерна достиг почти 2,5 млн тонн

Объем вывезенного зерна из украинских портов на сегодняшний день составляет около 2,5 млн тонн, в рамках продуктовой сделки вышли 105 кораблей. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«C момента вступления в силу соглашения о формировании коридора для безопасной транспортировки сельхозпродукции из портов Украины через него проследовало 105 кораблей, а объем вывезенной по маршруту пшеницы приблизился к 2,5 млн тонн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент отгрузка зерна в украинских портах продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра.

Ранее президент России Владимир Путин по ходу выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что все зерно, которое вывозится с территории Украины в рамках соглашения между Москвой, Киевом и Анкарой, в итоге было направлено в Европу, а не в развивающиеся страны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.