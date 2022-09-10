Молдавия запросила деньги у ЕС для поддержки граждан в условиях кризиса

Министр финансов Молдавии Думитру Будянски заявил, что власти выделят компенсации на газ жителям страны из западных грантов. Об этом он сказал в эфире кишиневского телеканала Rlive.

«Государство частично компенсирует бытовым потребителям затраты на газ. Мы располагаем €75 млн, которые предоставлены Европейским союзом. В Евросоюзе настояли на том, чтобы эти средства были предназначены для поддержки граждан в условиях энергетического кризиса. У нас есть грант в размере €40 млн от правительства Германии, который предстоит получить. Мы также ведем переговоры с правительством Румынии о получении гранта в размере €10 млн, – сказал он.

Ранее вице-премьер-министр Молдавии Андрей Спыну сообщил, что власти республики запустили общенациональную кампанию по ответственному потреблению энергии на фоне роста цен на энергоносители практически в пять раз. По его словам, сейчас энергоресурсы экономят многие европейские страны, причем даже те, которые значительно богаче, чем Молдавия.