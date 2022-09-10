Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Минобороны: ВС РФ уничтожили под Новоселовкой Первой в ДНР американскую гаубицу... 15:36
Оливия Уайлд прокомментировала слухи о своей измене Джейсону Судейкису с Гарри... 15:36
В Банке России заявили, что доллар в 2022 году составит 69,4 рубля 15:34
Минобороны РФ сообщило об уничтожении 6 складов с ракетами и радиолокационной... 15:32
Летчики Северного флота потренировались в поиске подлодок «противника» 15:28
Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 300 украинских военных в Харьковской... 15:28
Кадыров назвал истинные цели спецоперации на Украине 15:26
Конашенков: ВС РФ поразили 7 пунктов управления ВСУ в ДНР и Николаевской области 15:25
В МОК подтвердили информацию о встрече Баха с главами федераций... 15:24
Собянин рассказал Путину, что новое колесо обозрения в Москве — выше... 15:22

Молдавия запросила деньги у ЕС для поддержки граждан в условиях кризиса

Глава Минфина Молдавии Будянски: в бюджете нет денег на компенсации населению за газ

close
100%
Михай Карауш/РИА «Новости»

Министр финансов Молдавии Думитру Будянски заявил, что власти выделят компенсации на газ жителям страны из западных грантов. Об этом он сказал в эфире кишиневского телеканала Rlive.

«Государство частично компенсирует бытовым потребителям затраты на газ. Мы располагаем €75 млн, которые предоставлены Европейским союзом. В Евросоюзе настояли на том, чтобы эти средства были предназначены для поддержки граждан в условиях энергетического кризиса. У нас есть грант в размере €40 млн от правительства Германии, который предстоит получить. Мы также ведем переговоры с правительством Румынии о получении гранта в размере €10 млн, – сказал он.

Ранее вице-премьер-министр Молдавии Андрей Спыну сообщил, что власти республики запустили общенациональную кампанию по ответственному потреблению энергии на фоне роста цен на энергоносители практически в пять раз. По его словам, сейчас энергоресурсы экономят многие европейские страны, причем даже те, которые значительно богаче, чем Молдавия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть