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Нигерия собирается нарастить поставки СПГ в Европу на фоне приближающейся зимы

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Depositphotos

Нигерия на фоне приближающейся зимы в Европе захотела увеличить поставки сниженного газа в регион. Об этом заявил государственный министр нефти Нигерии Тимипре Силва во время выступления на международной конференции нефтегазовой конференции Gastech 2022 в итальянском Милане, передает SABС.

«Сейчас мы принимаем решительные меры по борьбе с хищением энергоресурсов. В прошлом воровство и вандализм сдерживали поставки нефти и газа на мировые рынки. Повышение уровня безопасности на месторождениях и инфраструктуре приведет к увеличению экспорта сжиженного газа в Европу», — отметили в сообщении.

По данным африканской радиостанции, в 2021 году Нигерия поставила в Европу 23 млрд кубометров сниженного газа. При этом сейчас страна собирается построить газопровод в Европу через Алжир. Нигерийское правительство в ближайшее время примет решение об инвестициях в размере свыше $10 млрд.

В SABС добавили, что Нигерией, Алжиром и Нигером минувшим летом создана целевая группа для реализации предложенного еще 40 лет назад проекта строительства газопровода с месторождений на юге Нигерии через пустыню Сахару в Европу. Протяженность газопровода составит 4128 км, а максимальный объем прокачки составит до 30 млрд кубометров газа в год.

В конце июля Bloomberg, ссылаясь на трейдеров сообщал, что страны Азии решили перестраховаться и нарастили закупки сжиженного природного газа (СПГ) перед предстоящей зимой на фоне новостей о возможных ограничениях поставок энергоресурсов из России.

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