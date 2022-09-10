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Bloomberg: производство в Германии упадет на 65% без газа из «Северного потока»

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Nord Stream 2 AG

Производство в Германии резко сократится на 65% из-за отсутствия газа с трубопровода «Северный поток». Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на расчеты Goldman Sachs.

«Если Россия не пустит газ по «Северному потоку», то у Германии не останется вариантов, кроме как перейти на принудительное нормирование. Это, в свою очередь, приведет к сокращению производств на 65%», — отметили аналитики.

9 сентября в материале немецкой газеты Handelsblatt сообщалось, что резкое подорожание и дефицит энергоресурсов приведут к сокращению немецкого ВВП, волне банкротств и безработице в стране. Издание со ссылкой на сообщение аналитиков Института мировой экономики (ИМЭ) написало, что в 2023 году ВВП Германии сократится в диапазоне от 0,7% до 1,4%, показав спад на €150 млрд. При этом инфляция ускорится до 8,7%, а расходы на энергоносители вырастут на €260 млрд.

До этого стало известно, что немецкий импортер газа Uniper допускает, что Германия все-таки рассмотрит вопрос о нормировании потребления топлива после решения России приостановить его транспортировку по газопроводу «Северный поток».

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